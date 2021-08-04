В Калининграде автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил женщину

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Автомобиль "Мерседес" вылетел на тротуар, сбил пешехода и врезался в торговый павильон в Калининграде. Об этом сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Авария произошла на перекрестке улиц Фрунзе и 9 Апреля.

В ДТП погибла пожилая женщина. Также пострадали сам водитель и его мать, находившаяся в машине. Им оказана медицинская помощь.

Легковым автомобилем управлял житель Калининграда. Он заявил, что его подрезала другая машина, сказала Поставничая.

По данному факту проводится проверка.