Минфин заявил, что в России не планируют вводить налог на мясо

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вводить налог на мясо в России не планируется, заявил Минфин РФ.

"Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде", - сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее, по данным ряда СМИ, идею, что Россия может ввести налог на мясо в связи с глобальным изменением климата, высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.