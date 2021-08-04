Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:15Заразились
на 04.08В России 6 356 784+22 589В мире 199 565 838+640 774
Синхронное плавание13:30Женщины, Финал  Россия Китай УкраинаПодробнееВолейбол15:30Женщины, 1/4 Финала, #4Подробнее

Минфин заявил, что в России не планируют вводить налог на мясо

Минфин заявил, что в России не планируют вводить налог на мясо
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вводить налог на мясо в России не планируется, заявил Минфин РФ.

"Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде", - сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее, по данным ряда СМИ, идею, что Россия может ввести налог на мясо в связи с глобальным изменением климата, высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Минфин РФ Дмитрий Песков

Новости

Что произошло за день: среда, 4 августа

Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу

Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу

В ОБСЕ заявили, что не направят своих наблюдателей на выборы в РФ

Прокурор просит год условно для брата Навального по "санитарному делу"

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt

Источники не ждут отмены запрета на митинги в Москве по просьбе оппозиции

Источники не ждут отмены запрета на митинги в Москве по просьбе оппозиции

В Думе предложили подключить Минтранс к решению проблемы цен на овощи

В Думе предложили подключить Минтранс к решению проблемы цен на овощи

Военный прокурор сообщил о росте дедовщины в московском регионе

Десять человек пострадали в аварии автобуса на Боровском шоссе

Суд отклонил первый иск Google к Роскомнадзору

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');