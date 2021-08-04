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Экс-полицейский и бизнесмен задержаны в Дагестане за хищение 25 млн руб. из бюджета

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане задержали бывшего полицейского и предпринимателя за хищение денег, выделенных на питание содержащихся в СИЗО, сообщили в следственном управлении СК России по республике.

По версии следствия, начальник "Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РД" и индивидуальный предприниматель за период 2016-2019 годов похитили около 25 млн рублей, выделенных по госконтрактам для питания содержащихся в изоляторах. "Подозреваемые задержаны 3 августа утром", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

Сейчас решается вопрос об аресте задержанных. Кроме того, устанавливаются личности других сотрудников органов внутренних дел, причастных к этому преступлению, говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе МВД республики уточнили, что задержанный является бывшим сотрудником МВД.

"Он уволен из органов внутренних дел по достижению предельного возраста службы. Ему в 2019 году исполнилось 60 лет", - сказал представитель регионального МВД.

Дагестан МВД СКР

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