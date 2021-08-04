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У здания петербургского муниципалета Смольнинское произошёл взрыв

Депутат МО Балтруков полагает, что "сработало взрывное устройство"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Видео взрыва у здания муниципалитета Смольнинское в Петербурге появилось в социальных сетях, депутат МО Дмитрий Балтруков сообщил "Интерфаксу", что инцидент произошел во время заседания совета в среду.

По его словам, 10 депутатов собрались на крыльце дома №60 по Суворовскому проспекту, так как не имеют доступа в здание муниципалитета. Заседание они начали около 19:20, спустя пять минут возникло задымление, Балтруков полагает, что источник был под решеткой крыльца.

"Мы подождали, когда дым развеется, и продолжили. Ближе к концу совета под решеткой крыльца сработало взрывное устройство", - сказал Балтруков.

Во время инцидента присутствовали несколько местных жителей. По словам Балтрукова, никто не пострадал. Информированный источник в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Подробности уточняются. Официальными комментариями правоохранительных органов агентство пока не располагает.

Как сообщалось ранее, в январе депутатов петербургского муниципалитета Смольнинское, большинство в котором составляет оппозиция, доставляли в полицию за попытку провести заседание. В настоящее время в Смольнинском районном суде находится иск прокуратуры Центрального района об установлении факта непроведения муниципальным советом правомочных заседаний в течение трех месяцев подряд с 5 января по 5 апреля 2021 года, что может привести к роспуску совета.

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