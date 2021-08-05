У здания муниципалитета Смольнинское после взрыва нашли непонятное устройство с проводами

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге началась проверка по факту взрыва у здания муниципалитета Смольнинское, там уже нашли и изъяли "фрагмент пиротехнического дымного факела и пластиковый корпус неустановленного устройства с проводами и антеннами", рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в среду у здания муниципалитета на Суворовском проспекте произошло задымление, а затем взорвалось неустановленное устройство. В этот момент на крыльце здания, на улице, проходило заседание совета муниципальных депутатов. Никто не пострадал. Видеозапись взрыва появилась в соцсетях, информацию об инциденте "Интерфаксу" подтвердил депутат МО Дмитрий Балтруков и информированный источник. Балтруков полагает, что источник задымления и взрывное устройство были под решеткой крыльца.

В январе депутатов петербургского муниципалитета Смольнинское, большинство в котором составляет оппозиция, доставляли в полицию за попытку провести заседание. В настоящее время в Смольнинском районном суде находится иск прокуратуры Центрального района об установлении факта непроведения муниципальным советом правомочных заседаний в течение трех месяцев подряд с 5 января по 5 апреля 2021 года, что может привести к роспуску совета.