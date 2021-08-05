Вахтовый автобус столкнулся с грузовиком в Кемеровской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Столкновение грузового автомобиля и вахтового автобуса, перевозившего работников предприятия, произошло в Прокопьевском районе Кемеровской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка МВД по региону в четверг.

"На момент ДТП в вахтовом автобусе находились водитель и восемь пассажиров, в грузовом автомобиле - водитель и пассажир. Все доставлены в медицинское учреждение. В общей сложности в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 11 человек", - сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МВД, авария произошла около 6 утра (4:00 мск), когда столкнулись грузовик Hyundai и пассажирский вахтовый автобус на базе "КамАЗа", который перевозил работников одного из предприятий. По предварительным данным, водитель грузовика выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с вахтовым автомобилем, в результате чего тот выехал за пределы дороги и опрокинулся на бок.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.