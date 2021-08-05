Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:27Заразились
на 04.08В России 6 356 784+22 589В мире 199 565 838+640 774
Синхронное плавание13:30Женщины, Финал  Россия Китай УкраинаПодробнееВолейбол15:30Женщины, 1/4 Финала, #4Подробнее

Вахтовый автобус столкнулся с грузовиком в Кемеровской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Столкновение грузового автомобиля и вахтового автобуса, перевозившего работников предприятия, произошло в Прокопьевском районе Кемеровской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка МВД по региону в четверг.

"На момент ДТП в вахтовом автобусе находились водитель и восемь пассажиров, в грузовом автомобиле - водитель и пассажир. Все доставлены в медицинское учреждение. В общей сложности в результате аварии травмы различной степени тяжести получили 11 человек", - сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МВД, авария произошла около 6 утра (4:00 мск), когда столкнулись грузовик Hyundai и пассажирский вахтовый автобус на базе "КамАЗа", который перевозил работников одного из предприятий. По предварительным данным, водитель грузовика выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с вахтовым автомобилем, в результате чего тот выехал за пределы дороги и опрокинулся на бок.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Кемеровская область

Новости

Константин Шестаков официально вступил в должность мэра Владивостока

Константин Шестаков официально вступил в должность мэра Владивостока

Подавший сигнал бедствия самолет Екатеринбург-Москва приземлился в Казани

Пассажирский самолет Екатеринбург - Москва подал сигнал бедствия

Сайты "Открытых медиа" и "МБХ Медиа" заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ

Сайты "Открытых медиа" и "МБХ Медиа" заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ

У здания петербургского муниципалитета Смольнинское произошёл взрыв

Сайт "Открытых медиа" сообщил о блокировке в России

Минфин заявил, что в России не планируют вводить налог на мясо

Минфин заявил, что в России не планируют вводить налог на мясо

Что произошло за день: среда, 4 августа

Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу

Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу

В ОБСЕ заявили, что не направят своих наблюдателей на выборы в РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');