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В Кемеровской области столкнулись три автомобиля

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием трех автомобилей на трассе в Кемеровской области, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"Накануне около 16:30 в полицию Промышленновского муниципального округа поступило сообщение о том, что на 159-ом километре автодороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга произошло столкновение трех автомобилей. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дорожно-транспортное происшествие произошло на участке, где ведутся ремонтные работы, движение там осуществляется по одной полосе и регулируется дорожными рабочими. Предварительно установлено, что водитель лесовоза Renault остановился, чтобы пропустить встречные автомобили, и в это время в его полуприцеп врезался попутный автомобиль Isuzu, а в него, в свою очередь, врезался Сadillac Escalade.

В результате ДТП пострадали 33-летний водитель Isuzu, а также 39-летний водитель Сadillac и три его пассажира - 44-летний мужчина и две женщины 40 лет и 41 года. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кемеровская область МВД

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