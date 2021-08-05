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Два загородных детских лагеря эвакуируют в Приамурье из-за паводка

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Мелиоратор" в Амурской области эвакуируют из-за паводка, к эвакуации также готовится загородный лагерь "Огонек".

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Пресс-служба мэрии Белогорска сообщает, что в "Мелиораторе" детей нет, так как очередная смена должна была начаться 8 августа.

"Сейчас эвакуируются работники лагеря, вывозится имущество. На месте работает группировка спасателей МЧС, задействованы три единицы транспорта", - говорится в сообщении.

На помощь Белогорску, который ожидает серьезного подтопления из-за резкого увеличения уровня воды в реке Томь, прибыла группировка спасателей из областного центра (20 человек). Еще 40 человек спасательного отряда "Сибирский" прибудут в город в четверг. Мэр Благовещенска Олег Имамеев написал в социальной сети, что столица Приамурья также столкнулась с новой волной паводка. За сутки уровни Амура и Зеи в районе Благовещенска выросли примерно на четверть метра.

"Готовимся к эвакуации детей из лагеря "Огонек". Сейчас в лагере отдыхают ребята из разных районов области - всего 106 человек", - отметил глава Благовещенска.

Имамеев отметил, что подтоплено около 80% территории поселка Зазейский.

Амурская область Белогорск

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