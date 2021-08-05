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В Подмосковье задержали члена ИГ, готовившего теракт

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Следователи в Подмосковье изобличили задержанного участника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в подготовке теракта, у него найдены компоненты взрывного устройства, сообщила представитель областного главка следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина одного из соседних государств по факту его участия в международной террористической организации ИГ (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), установлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности", - сказала Врадий в четверг журналистам.

По ее словам, мужчина подозревается в подготовке к теракту на территории Московского региона путем подрыва самодельного взрывного устройства, а также в прохождении специального обучения для осуществления террористической деятельности на территории РФ в интересах ИГ (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ и статья 205.3 УК РФ).

"В июне 2021 года он разработал план по совершению преступления террористического характера на территории московского региона и с этой целью приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ. О данной противоправной деятельности мужчины стало известно оперативным сотрудникам, после чего он был задержан", - сказала Врадий.

Она отметила, что в ходе обысков в помещениях по месту жительства обвиняемого и работы изъяты мобильные телефоны и другая техника, а также заготовка самодельного взрывного устройства и предметы, предназначенные для ее изготовления.

"Установлено, что, вступив в ИГ, обвиняемый прошел обучение путем изучения, отправленных ему экстремистом-вербовщиком видеороликов. Согласно заключению эксперта, данные видеоролики являются пригодными для изготовления взрывных устройств", - сказала представитель следствия.

По ее словам, по уголовному делу проводятся генетические, взрывотехнические, лингвистические и психолого-психиатрическая экспертизы. Обвиняемый арестован.

Московская область ИГ СКР

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