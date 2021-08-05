Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:33Заразились
на 04.08В России 6 356 784+22 589В мире 200 193 983+628 145

Севастополю выделят более 1,8 млрд рублей на поддержку бюджета

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделит из своего резервного фонда более 1,8 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета Севастополя. Как сообщила пресс-служба правительства, такое распоряжение по поручению президента подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Это "позволит местным властям в полной мере выполнить свои обязательства перед гражданами, снизит нагрузку на региональную казну", считают чиновники.

Выделенные деньги пойдут на выплаты зарплат медикам, погашение задолженностей по контрактам на покупку общественного транспорта, а также на частичное возмещение расходов организаций в сфере теплоснабжения.

Севастополь правительство Михаил Мишустин

Новости

Проверки авиатоплива обнаружили в половине проб опасные для самолетов примеси

"Открытые медиа" заявили о прекращении работы

В Магадане построят лыжный стадион имени Вяльбе и трамплин за 2,1 млрд рублей

Что случилось этой ночью: четверг, 5 августа

Вахтовый автобус столкнулся с грузовиком в Кемеровской области

Константин Шестаков официально вступил в должность мэра Владивостока

Константин Шестаков официально вступил в должность мэра Владивостока

Подавший сигнал бедствия самолет Екатеринбург-Москва приземлился в Казани

Пассажирский самолет Екатеринбург - Москва подал сигнал бедствия

Сайты "Открытых медиа" и "МБХ Медиа" заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ

Сайты "Открытых медиа" и "МБХ Медиа" заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ

У здания петербургского муниципалитета Смольнинское произошёл взрыв

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');