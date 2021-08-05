Севастополю выделят более 1,8 млрд рублей на поддержку бюджета

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделит из своего резервного фонда более 1,8 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета Севастополя. Как сообщила пресс-служба правительства, такое распоряжение по поручению президента подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Это "позволит местным властям в полной мере выполнить свои обязательства перед гражданами, снизит нагрузку на региональную казну", считают чиновники.

Выделенные деньги пойдут на выплаты зарплат медикам, погашение задолженностей по контрактам на покупку общественного транспорта, а также на частичное возмещение расходов организаций в сфере теплоснабжения.