Жителя Краснодара арестовали за стрельбу из травматики в полицейского

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Суд отправил под стражу жителя Краснодара, который на улице ранил полицейского из травматического оружия, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю в четверг.

По данным следствия, в конце июля оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков пытался остановить подозрительного мужчину на одной из улиц пригородного хутора Ленина. В ответ тот достал травматический пистолет и начал стрелять, резиновые пули попали в полицейского.

Стрелявший скрылся, но вскоре был задержан. При задержании он отрезал себе часть языка, отмечается в сообщении.

По факту применения насилия в отношении сотрудника полиции следственным отделом по Карасунскому округу Краснодара краевого управления СКР возбуждено уголовное дело (ч.2 ст.318 УК РФ).