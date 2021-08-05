Альпинистка из Томска погибла под камнепадом в горах Северной Осетии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - На перевале Сталь Южный в Алагирском районе Северной Осетии участница альпинистской группы из Томска погибла во время камнепада, получив травму головы.

Сообщение об инциденте поступило в четверг в 12:05 четверга. К месту происшествия сразу были направлены спасатели и вертолет МЧС России для эвакуации пострадавшей альпинистки со спасателями и медиком на борту, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Однако женщина 1988 г. р. скончалась на месте от полученных травм. Тело будет передано сотрудникам правоохранительных органов.