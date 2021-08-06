Один ребенок погиб, еще двое пострадали в ДТП в Приморье

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Десятилетний мальчик погиб, еще двое детей получили травмы в дорожной аварии в Приморье, сообщает в пятницу пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю.

Авария произошла на 23 км дороги "Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово". Водитель машины Toyota Noah, двигаясь из Находки в Лазо, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

"В результате автоаварии 10-летний мальчик получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Девочки 7 и 12 лет получили травмы различной степени тяжести. (...) Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии женщина-водитель была трезвой, добавили пресс-службе.