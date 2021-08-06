СК возбудил дело против экс-председателя районного суда Краснодара

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил против бывшего председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба СКР.

Дело в отношении Байрака возбуждено с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ, расследование поручено Главному следственному управлению СКР.

По данным следствия, в 2021 году Байрак незаконно требовал от знакомого 2,3 млн рублей. Для этого он изготовил исковое заявление от имени адвоката о взыскании средств якобы за оказанные юридические услуги и наложении ареста на домовладение потерпевшего. Затем он потребовал от сотрудников возглавляемого им суда принять исковое заявление и распределил его судье, который наложил арест на домовладение.

Действия Байрака были пресечены в ходе совместных мероприятий следователей СКР и сотрудников ФСБ России.

В настоящее время Байрак задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность). В ходе допроса он частично признал вину.

Следствие ходатайствует перед судом об аресте Байрака.

Ранее сообщалось, что противоправная деятельность Байрака была пресечена в марте 2021 года. В мае Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила его полномочия в качестве председателя Октябрьского районного суда Краснодара.

Отмечалось, что судья допускал процессуальные нарушения при рассмотрении гражданских дел. Подтвердились факты внепроцессуального общения Байрака со сторонами по рассматриваемым делам. Выборочное изучение ряда гражданских дел показало систематический характер нарушений. Это выражалось в несоблюдении норм материального и процессуального права, что свидетельствует о пренебрежительном отношении судьи к исполнению обязанностей по отправлению правосудия.

Байрак – кандидат юридических наук, возглавлял суд с 2015 года.