В Бурятии опрокинулся автобус со студентами

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Бурятии в результате опрокидывания автобуса пострадали 25 пассажиров. У всех зафиксированы легкие травмы, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Бурятии.

12 пострадавших доставлены в больницу скорой медицинской помощи, 12 – в республиканскую клиническую больницу. У одной пациентки диагностирован перелом ключицы, она прошла обследование в Детской республиканской клинической больнице. Всем назначено амбулаторное лечение, сообщил представитель пресс-службы.

На 22 километре автодороги Улан-Удэ-Курумкан на перевале "Пыхта" в местности "Тещин язык" водитель автобуса не справился с управлением, автобус опрокинулся. В автобусе находились 25 пассажиров – студенты одного из местных вузов.