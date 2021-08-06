Отели Карелии с паспортами иммунизации смогут принимать туристов без ограничений

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Карелия с 5 августа смягчила антикоронавирусные ограничения и разрешила гостиницам с паспортами иммунизации принимать туристов без сертификата о вакцинации от COVID-19 и справок с ПЦР-тестами, следует из распоряжения главы республики Артура Парфенчикова.

"Гостиницы и хостелы, имеющие паспорт коллективного иммунитета, могут не требовать документы о вакцинации или ПЦР-тесты от своих постояльцев. На туробъекты, которые паспорт иммунизации не получили, это правило не распространяется", - говорится в документе.

В середине июня власти Карелии ввели для отелей и других объектов, у которых 60% и более сотрудников прошли вакцинацию или переболели коронавирусом в 2021 году, паспорта коллективного иммунитета. Достоверность данных об иммунизации у персонала объектов размещения проверяет Минздрав региона. Для предприятий, получивших паспорта, смягчаются ограничения по приему туристов.

Как отмечается в распоряжении, количество гостей за одним столом в кафе, ресторанах и других объектах общественного питания теперь не ограничено. Ранее за одним столом могло сидеть не более пяти человек.

"Для ПЦР-тестов, необходимых для предъявления для различных мероприятий, определен единый период действия - три дня", - следует из распоряжения.

Власти Карелии из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса с середины июня постепенно вводили ограничения. С 15 июля отелям и турбазам разрешалось заселять гостей либо с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или справкой о вакцинации, либо со справкой о перенесенной болезни, если с момента выздоровления прошло не более полугода.