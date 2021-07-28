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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16Заразились
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Туристов без прививки или ПЦР-тестов не будут селить в отели Хакасии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Власти Хакасии вводят новые ограничения в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства республики в среду.

В частности, туристов не будут селить "в отели, на базы отдыха, на курорты без отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов, или сертификата о прививке", говорится в пресс-релизе. "Исключение также сделано для тех, кто переболел коронавирусом не более шести месяцев назад и имеет соответствующий документ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в республике запрещают массовые мероприятия для предпринимателей, работающих в сфере развлечений, а также оказывающих услуги общепита.

Детям не разрешено самостоятельно посещать торгово-развлекательные центры. Ранее им уже запретили появляться на улице без сопровождения взрослых с 20:00 до 07:00.

Предприятиям, работающим в сфере торговли, рекомендуют не допускать образования очередей, оказывающим услуги - принимать посетителей по предварительной записи, если есть такая возможность.

По последним данным, всего в Хакасии зафиксировано 29 756 случаев COVID-19, выздоровели 25 910 человек, умерли - 739.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Хакасия Коронавирус

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