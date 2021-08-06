Женщина выбросила из окна пятого этажа съевшую деньги собаку

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Калининграде дознаватель полиции возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая выбросила из окна пятого этажа собаку, съевшую пятитысячную банкноту, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Преступление было совершено в середине июля. Собака породы китайская хохлатая погибла на месте.

Участковые установили, что собака принадлежала сестре подозреваемой, но жила не у хозяйки, поскольку та живет в съемной квартире и держать собаку ей не разрешили.

В день инцидента подозреваемая обнаружила, что собака съела купюру, и в порыве ярости швырнула животное в окно.

Женщине вменили статью о жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК). Ей грозит штраф, обязательные или исправительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.