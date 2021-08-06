Три таксиста задержаны за нападение с палками на жителей Всеволожска

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Ленинградской области трех таксистов из стран ближнего зарубежья задержали по подозрению в нападении с палками на жителей Всеволожска, сообщили в СК. Других участников нападения продолжают искать.

По версии следствия, 8 апреля 2021 года в поселке Бугры Всеволожского района, на проезжей части автодороги у дома № 5 по улице Южной не менее шести таксистов остановили машину потерпевших.

"Используя малозначительный повод, то есть из хулиганских побуждений, нападавшие подвергли указанных лиц избиению с использованием деревянных палок", - говорится в пресс-релизе.

Одного из задержанных арестовали. Двух других следствие также попросило арестовать, но суд еще не рассмотрел эти ходатайства.