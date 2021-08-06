Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:45Заразились
на 06.08В России 6 402 564+22 660В мире 200 924 905+687 940
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия БелоруссияПодробнееБокс08:00Мужчины, Финал  Куба РоссияПодробнееВелоспорт11:15Женщины, Финал  Великобритания Дания РоссияПодробнее

Три таксиста задержаны за нападение с палками на жителей Всеволожска

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Ленинградской области трех таксистов из стран ближнего зарубежья задержали по подозрению в нападении с палками на жителей Всеволожска, сообщили в СК. Других участников нападения продолжают искать.

По версии следствия, 8 апреля 2021 года в поселке Бугры Всеволожского района, на проезжей части автодороги у дома № 5 по улице Южной не менее шести таксистов остановили машину потерпевших.

"Используя малозначительный повод, то есть из хулиганских побуждений, нападавшие подвергли указанных лиц избиению с использованием деревянных палок", - говорится в пресс-релизе.

Одного из задержанных арестовали. Двух других следствие также попросило арестовать, но суд еще не рассмотрел эти ходатайства.

Всеволожск Ленинградская область СКР Бугры

Новости

"Газпром" начал активно отбирать газ из хранилищ после пожара в Уренгое

"Газпром" начал активно отбирать газ из хранилищ после пожара в Уренгое

Путин пообещал повысить НДПИ для металлургов в 2022 году

Связанная с семьей Ткачева винодельня учредила компанию под ресторанный комплекс

Что произошло за день: пятница, 6 августа

Глава ВТБ Костин стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

Инфляция в РФ в июле замедлилась до 0,31% на фоне снижения цен на овощи и фрукты

Инфляция в РФ в июле замедлилась до 0,31% на фоне снижения цен на овощи и фрукты

Естественная убыль населения в России за I полугодие выросла почти на 60%

Пандемия коронавируса

Росстат насчитал 27 108 умерших с COVID-19 в июне

Росстат насчитал 27 108 умерших с COVID-19 в июне

Путин предложил Минстрою запасать готовые домокомплекты на случай ЧС

Росавиация дала допуск восьми авиакомпаниям к рейсам на курорты Египта

Росавиация дала допуск восьми авиакомпаниям к рейсам на курорты Египта
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');