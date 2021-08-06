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Путин ждет прекращения попыток "пощипать" российских спортсменов в 2022 году

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин рассчитывает, что к концу 2022 года попытки "пощипать" российских спортсменов закончатся и Россия сможет претендовать на проведение мировых первенств. Он сказал это на встрече с работниками и строителями завода "Ценикс" в Башкирии.

"Что касается будущего, то эти ограничения (в отношении российских спортсменов - ИФ) действуют до конца 2022 года. Думаю, начиная с этого момента, пройдут и все потуги как-то ограничивать или как-то ущипнуть Россию в спортивной сфере. Тогда мы и можем ставить вопрос о проведении крупнейших международных соревнований", - сказал президент.

Он полагает, что и сами международные спортивные организации, в том числе и Международный олимпийский комитет, заинтересованы в том, чтобы одним из участников, и претендентом на проведение крупнейших мировых состязаний была Россия. "Потому что мы самым блестящим образом показали, что мы умеем делать это на высочайшем уровне", - сказал Путин.

Санкции международного спортивного суда в отношении российской сборной имеют политическую окраску, полагает президент.

"Что касается гимна, флага и так далее, я считаю, что решение арбитражного спортивного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску, - сказал он. - Здесь, мне кажется, что, к сожалению, спортивные чиновники не смогли противостоять политическому давлению".

Путин уверен, что российские спортсмены своими результатами наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны и вредны.

"Мы говорим про отсутствие российского флага. Лучше бы он был. Но на форме наших спортсменов значок российского олимпийского комитета с российским триколором. Ну и что? А музыка Чайковского им нравится больше, чем музыка Александрова? Пусть слушают музыку Чайковского", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что обычно вина за допинг касается конкретного спортсмена или его тренера, а не всей сборной.

Владимир Путин Ценикс Башкирия МОК

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