Посол РФ раскритиковал СМИ в США за публикации о допинге у российских атлетов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил недоумение в связи с некими публикациями в ряде американских СМИ о том, что российские атлеты на Олимпийских играх в Токио якобы употребляют допинг.

"Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе. Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения. Проигрывать надо с достоинством", - заявил он журналистам.

Он добавил, что употребление допинга - общемировая проблема, решение которой требует усилий всех государств. Также российский посол посоветовал США самим начать бороться с допингом, который, по словам Антонова, употребляют американские спортсмены.

"США также могут сыграть в этом процессе важную роль. Например, активизировать борьбу с запрещенными препаратами в "кузнице" кадров американской олимпийской сборной - студенческих и профессиональных спортивных лигах, которые не следуют международным антидопинговым стандартам", - сказал дипломат.

Антонов поздравил российских спортсменов с достижениями на Олимпиаде и пожелал им новых успехов.

Ранее пловец из США Райан Мёрфи, проигравший россиянину Евгению Рылову на Олимпиаде в Токио, заявил журналистам, что заплыв "возможно, не был чистым". Позднее он извинился перед Рыловым, пояснив, что не пытался обвинить лично россиянина в использовании запрещенных препаратов.