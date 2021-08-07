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Кольцевой экскурсионный маршрут по Неве запустили в Петербурге

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Регулярный кольцевой маршрут водного общественного транспорта запустили в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Ростуризма в субботу.

Маршрут разработан Ассоциацией владельцев пассажирских судов, Комитетом по транспорту и Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Пилотный проект реализуется судоходными компаниями без привлечения бюджетных средств.

"Совместно мы обсуждали возможность создания нового комбинированного кольцевого маршрута, включающего популярные локации города. Это комфортно, удобно, интересно, а главное нужно. В навигацию 2021 года маршрут отработает в пилотном режиме, в зависимости от спроса, отзывов и предложений пассажиров он будет обсуждаться и прорабатываться дальше", - цитирует пресс-служба председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева.

"Невский маршрут" связал между собой шесть причалов: "Петропавловская крепость - Мытнинская наб.", "Летний сад", "Петровская наб.", "Арсенальная наб.", "Кунсткамера", "Адмиралтейство".

Маршрут экскурсионный, но будет выполнять также функции общественного транспорта. Общая продолжительность маршрута по кругу 1 час 30 минут. От Адмиралтейства до Петропавловской крепости можно добраться всего за 7-8 минут при хороших погодных условиях. Теплоходы будут забирать и высаживать пассажиров ежедневно с 11:00 до 19:00 с интервалом в 30 минут.

Пассажиры смогут оплатить полностью весь маршрут или же по остановкам. Стоимость одной остановки составит 100 рублей. Полный маршрут обойдется в 700 рублей, для детей - 500 рублей, для льготников - 600 рублей. Купить билеты можно на причалах, в павильонах петербургского туристско-информационного бюро, а также на сайтах судоходных компаний.

Санкт-Петербург Ростуризм

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