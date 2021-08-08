Минцифры предложило использовать биометрию для такси и каршеринга

Ведомство предлагает утвердить случаи осуществления сбора и обработки биометрии с 1 января 2022 года

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Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Минцифры РФ разработало проект постановления правительства, устанавливающий случаи осуществления сбора и обработки биометрических данных, в том числе используемых для идентификации и аутентификации водителей такси и каршеринга. Документ опубликован в субботу на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Случаями осуществления сбора и обработки биометрических персональных данных являются идентификация водителей легкового такси и идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам (каршеринг)", — говорится в тексте документа.

Закон планируется утвердить до 1 января 2022 года.