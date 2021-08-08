Движение на участке дороги в Бурятии перекрыли из-за обвала

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Часть региональной дороги обвалилась в Закаменском районе Бурятии после сильных дождей, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" представитель республиканской службы ГО и ЧС.

"Выставлены посты ГИБДД, движение по направлению Улан-Удэ-Закаменск перекрыто, водителей просят воздержаться от поездок", - сказал собеседник агентства.

Готовится вылет рабочей группы под руководством главы Бурятии Алексея Цыденова на борту Ми-8 МЧС России.

Ранее сообщалось, что проливные дожди осложнили ситуацию в приграничном с Монголией Джидинском районе Бурятии, в районе введен режим ЧС.