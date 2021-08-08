Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:26Заразились
на 07.08В России 6 424 884+22 320В мире 201 746 214+821 309
Художественная гимнастика05:00Женщины, Финал  Болгария Россия ИталияПодробнее

Движение на участке дороги в Бурятии перекрыли из-за обвала

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Часть региональной дороги обвалилась в Закаменском районе Бурятии после сильных дождей, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" представитель республиканской службы ГО и ЧС.

"Выставлены посты ГИБДД, движение по направлению Улан-Удэ-Закаменск перекрыто, водителей просят воздержаться от поездок", - сказал собеседник агентства.

Готовится вылет рабочей группы под руководством главы Бурятии Алексея Цыденова на борту Ми-8 МЧС России.

Ранее сообщалось, что проливные дожди осложнили ситуацию в приграничном с Монголией Джидинском районе Бурятии, в районе введен режим ЧС.

Бурятия

Новости

Минцифры предложило использовать биометрию для такси и каршеринга

Минцифры предложило использовать биометрию для такси и каршеринга

Норовирус стал причиной госпитализации детей из поезда Мурманск-Адлер

Норовирус стал причиной госпитализации детей из поезда Мурманск-Адлер

Больница Туапсе приняла 36 детей с поезда "Мурманск-Адлер" после вспышки инфекции

Залповый выброс нефти произошел при заправке танкера под Новороссийском

Что произошло за день: суббота, 7 августа

Детей с поезда "Мурманск-Адлер" после вспышки инфекции поместят на карантин

Врачи рассказали о состоянии отравившихся в поезде "Мурманск-Адлер" детей

Массовое отравление детей произошло в поезде Мурманск - Адлер

В России выявили еще 22 320 случаев COVID-19

В России выявили еще 22 320 случаев COVID-19

Еще нескольким селам в Якутии угрожают лесные пожары

Еще нескольким селам в Якутии угрожают лесные пожары
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');