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Черноморский флот и Каспийская флотилия будут задействованы на учениях ЮВО

Оно пройдет на 20 полигонах с 9 августа по 15 сентября

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В рамках двусторонних батальонных тактических учений мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО) выполнят учебно-боевые задачи специалисты всех родов войск, сообщает пресс-служба ЮВО в воскресенье.

"Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений будет проведен в период с 9 августа по 15 сентября с.г. Кроме того, в едином тактическом замысле будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

"Учения пройдут на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму и на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии", - отмечается в сообщении.

"Для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки объединением ВВС и ПВО ЮВО ежедневно планируется выделять более 80 самолетов и вертолетов", - отметили в пресс-службе.

В ЮВО сообщили, что непременным условием тактических розыгрышей станет применение командирами подразделений опыта современных вооруженных конфликтов, нестандартных решений в управлении штатными и приданными подразделениями, возможностей разведывательно-огневых и ударных контуров.

"Командиры рот, батальонов и равных им подразделений в ходе предстоящих учений должны освоить навыки управления приданными силами различных видов авиации - армейской, штурмовой, оперативно-тактической", - заявил командующий войсками ЮВО Дворников, чьи слова приводятся в сообщении.

В рамках учения будет отработан полный перечень тактических действий и маневров - в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, как днем, так и ночью.

ЮВО Черноморский флот Каспийская флотилия

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