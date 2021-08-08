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Производитель беспилотников "Ростеха" оспорил в суде закупки "Газпрома"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Компания корпорации "Ростех" ООО "ЦСТ", российский разработчик и производитель беспилотных воздушных систем, работающий под брендом Zala Aero, обратилась в суд к компаниям группы "Газпром" с тремя исками о "нарушении процедуры торгов", свидетельствуют данные картотеки арбитражных судов.

Иски поданы в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Заявления зарегистрированы судом в пятницу. Ответчиками выступают головная компания ПАО "Газпром", АО "Газпром космические системы", а также ООО "Газпром переработка" и все 18 дочерних компаний по транспортировке газа - "трансгазов" - от ООО "Газпром трансгаз Волгоград" до ООО "Газпром трансгаз Югорск".

В конце 2020 - начале 2021 года "Газпром" провел три открытых конкурентных отбора в электронной форме на воздушное патрулирование трубопроводов в 2021-2023 годах. В конкурентных процедурах принимало участие по три участника ("Газпром" по новым правилам своих закупок не раскрывает их названия), ни одна заявка не была отклонена. При общей суммарной стартовой цене лотов в 1,712 млрд рублей цена по итогам конкурсной процедуры снизилась до 1,448 млрд рублей.

Ростех Газпром

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