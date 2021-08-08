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Сель сошел на федеральную трассу в Кабардино-Балкарии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Движение по федеральной автодороге "Прохладный - Баксан - Азау" перекрыто в Кабардино-Балкарии из-за схода селевого потока на проезжую часть, сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МЧС России по КБР в воскресенье.

Там уточнили, что сель перекрыл 20-метровый участок на 104-м километре перед въездом в город Тырныауз. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Для автомобилистов организован объездной путь. На месте дежурит оперативная группа МЧС России и подразделения ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району.

По данным ведомства, объем селевой массы, сошедшей на дорогу, составил около 100 куб. м. Дорожные службы начали расчистку проезжей части.

Кабардино-Балкария

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