В аварии автобуса под Саратовом пострадал ребенок и 11 взрослых

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В аварии автобуса под Саратовом пострадали 12 человек, госпитализированы шестеро, в том числе 13-летняя девочка, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Саратовской области.

"Из шести госпитализированных двое, мужчина 42 и женщина 43 лет, находятся в тяжелом состоянии. Девочка 13 лет - в состоянии ближе к средней тяжести. Состояние еще троих госпитализированных - среднетяжелое. Медицинская помощь всем оказывается в полном объеме",- сказал представитель министерства.

Еще шестеро пострадавших будут лечиться амбулаторно.

Всего в салоне было 20 человек.

Рейсовый автобус, следовавший из Белгорода в Саратов, перевернулся на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска на западе Саратовской области.

В региональном управлении ГИБДД сказали, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.