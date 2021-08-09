Источник сообщил о возможной вине в ДТП водителя автобуса Белгород-Саратов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус Белгород-Саратов перевернулся ночью, предположительно, по вине водителя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, проверка установила, что автобус направил в рейс индивидуальный предприниматель Гусейнов. В Балашове Саратовской области ночью водитель сменился.

"За руль сел водитель 1969 года рождения. ДТП произошло примерно через час после смены, в 0:53 по Москве",- сказал собеседник агентства.

По его словам, на ровном участке дороги автобус неожиданно съехал на правую обочину, потом - в кювет и опрокинулся.

"Уже установлено, что в момент ДТП водитель был трезв", - уточнил собеседник агентства.

Авария произошла на федеральной трассе Р-22 в районе Калининска. В салоне автобуса было 20 пассажиров и двое водителей. Пострадали 13 человек, в том числе 13-летняя девочка, шестерым потребовалась госпитализация. Их привезли в Калининскую ЦРБ, по словам врачей, тяжелых случаев среди них нет. Остальных пассажиров уже отправили в Саратов.