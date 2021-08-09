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Экс-замглавы СКР и экс-зампрокурора Свердловской области осуждены за взятку

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник вынес обвинительный приговор по делу о взяточничестве бывшему первому заместителю руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Михаилу Бусылко и бывшему заместителю прокурора региона Дмитрию Чуличкову. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Чуличкову 9 лет колонии строгого режима, Бусылко – 8 лет и 6 месяцев" , - сказала судья.

Как сообщалось, Бусылко был задержан при получении взятки вместе с адвокатом Владиславом Вострецовым в ходе оперативных мероприятий. Информация об этом появилась в конце ноября 2019 года. Вознаграждение предназначалось за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела.

Бусылко было предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ (получение взятки), Вострецову – по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Оба были помещены под домашний арест, позже суд изменил меру пресечения экс-замглавы регионального СУ СКР, назначив ему запрет определенных действий.

Вместе с Бусылко и Вострецовым по делу о взяточничестве также проходит бывший зампрокурора области Дмитрий Чуличков.

В июле текущего года гособвинитель попросил суд назначить Бусылко 11 лет строгого режима и штраф в 10 млн рублей, Чуличкову (часть 6 статьи 290 УК РФ) и Вострецову (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159; часть 4 статьи 291.1 УК РФ) – по 11 и 12 лет строгого режима соответственно, а также штрафы в 10 и 6,5 млн рублей.

Екатеринбург

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