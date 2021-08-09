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В Брянской области задержали трех подозреваемых в хищении топлива из нефтепровода

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении подозреваемых в хищении дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Куйбышев - Брянск в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба АО "Транснефть-Дружба" в понедельник.

"Задержаны трое подозреваемых. Среди них – гражданин Латвийской Республики. Также обнаружены три транспортных средства, в двух из которых находились емкости, заполненные нефтепродуктами", - говорится в сообщении.

По данным следствия, кражи дизельного топлива осуществлялись через врезку в МНПП с отводом протяженностью около 400 м, проложенным к территории ООО "Брянский завод красок". На заводе фигуранты арендовали ангар.

Врезка ликвидирована. Уголовное дело расследуется по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Задержанием подозреваемых занимались сотрудники УФСБ и УМВД по региону, а также работники управления безопасности АО "Транснефть-Дружба".

Брянская область

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