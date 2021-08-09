H&M подала иск на 123,3 млн руб к екатеринбургскому ТЦ "Гринвич"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Ритейлер ООО "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц" (бренд H&M) подал иск к ООО "Управляющая компания Итс-групп" (управляющая компания торгового центра "Гринвич" в Екатеринбурге) о взыскании 123,3 млн рублей убытка за невозможность пользоваться арендованным помещением, говорится в базе арбитражного суда.

Изначально H&M подавал исковое заявление на взыскание убытков в размере 33,3 млн рублей, затем сумма был увеличена в 3,7 раза. Судебное разбирательство назначено на 17 сентября.

Магазин H&M в "Гринвиче" прекращал работу с осени 2020 года до весны 2021 года. Ранее компания подавала два иска к "Управляющей компании Итс-групп" об устранении препятствий использования арендованного помещения. Первый иск был оставлен без рассмотрения, по второму производство было прекращено, так как H&M отказался от претензии. В материалах одного из дел указано, что арендатор не мог использовать помещение из-за отсутствия там электроэнергии.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M, компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.