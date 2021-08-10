Купол цирка загорелся в Саратове

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Купол цирка имени братьев Никитиных загорелся в Саратове, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На место выехали 15 пожарных расчетов. О пострадавших не сообщается.

Видно, что из купола идет густой дым.

Цирк находится в центре Саратова на улице Чапаева, рядом с жилыми домами.

Здание цирка имени братьев Никитиных в Саратове было построено в 1931 году и несколько раз капитально ремонтировалось. Последний, четырехлетний, ремонт закончился в апреле 2021 года. Первые после ремонта представления прошли в июне этого года.