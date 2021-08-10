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Животных эвакуировали из горящего цирка в Саратове

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники цирка в Саратове, где горит кровля, эвакуировали животных, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Эвакуированы 10 львов и 12 соба. Уточняется, что людей в здании цирка нет.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС региона сообщает об обнаружении отдельных скрытых очагов возгорания по 0,5 кв. м вокруг купола. Ведутся работы по вскрытию и проливке конструкций.

Купол цирка имени братьев Никитиных загорелся в Саратове во вторник, 10 августа. Цирк находится в центре Саратова, на улице Чапаева, рядом с жилыми домами.

Здание цирка имени братьев Никитиных в Саратове было построено в 1931 году, несколько раз капитально ремонтировалось. Последний, четырехлетний, ремонт закончился в апреле 2021 года. Первые после ремонта представления прошли в июне этого года.

Саратов

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