Экспорт рыбопродукции из Приморья с начала 2021 г. составил 723,5 тыс. тонн

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - С начала 2021 года 723,5 тыс. тонн рыбопродукции экспортировано из Приморского края, большая часть поставлена в Южную Корею, говорится в среду в сообщении управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

По данным на 8 августа 2021 года из Приморья в Республику Корея поставлено 484,2 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. В КНР экспортировано 160,1 тыс. тонн, в Японию - 15,6 тыс. тонн. Также Россельхознадзором оформлены ветеринарные сертификаты на экспортные партии рыбопродукции общим весом 331 тыс. тонн для отправки в страны Западной и Центральной Африки. В Германию направлено 5,7 тыс. тонн рыбопродукции из Приморья, во Францию и во Вьетнам - по 1,2 тыс. тонн.

Среди других импортеров - Таиланд, КНДР, Италия, Великобритания, Эстония, Нидерланды, Норвегия, Испания и Ямайка.