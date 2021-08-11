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Россельхознадзор выдал бессрочную лицензию Московскому зоопарку

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор в рамках лицензирования организаций и индивидуальных предпринимателей, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях, выдал бессрочную лицензию Московскому зоопарку, сообщает служба.

"Документ предоставлен ГАУ "Московский зоопарк" на основании результатов успешно пройденной проверки на соответствие установленным лицензионным требованиям. Информация о выданной лицензии внесена в реестр лицензий Россельхознадзора", - говорится в сообщении.

Московский зоопарк, открывшийся в январе 1864 года, является одним из крупнейших зоопарков как в России, так и среди зарубежных стран. В настоящее время в нем содержится более 8 тыс. животных и птиц.

Процедуру лицензирования, согласно требованиям российского законодательства, до конца этого года должны пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях. С 1 января 2022 года осуществление такой деятельности без лицензии не будет допускаться, уточняет Россельхознадзор.

Россельхознадзор Москва

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