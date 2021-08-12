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Лесной пожар перешел на хутор в Волгоградской области

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Природный пожар перешел на хутор Каменночерновском в Даниловском районе Волгоградской области, оттуда эвакуируют людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению МЧС, на данный момент в хуторе горит лес и угрозы населенным пунктам нет. Эвакуация жителей Каменночерновского, заявили там, проводится "в превентивных мерах на случай ухудшения оперативной обстановки".

На месте сосредоточена общая группировка в количестве более 80 человек и 24 единиц техники, добавили в ведомстве.

По информации пресс-службы администрации области, губернатор Андрей Бочаров поручил профильным службам эвакуировать жителей и развернуть пункт временного размещения в хуторе Лобойково, а также нарастить силы и средства на случай ухудшения ситуации.

Пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется.

Волгоградская область Каменночерновский МЧС РФ

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