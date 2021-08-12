На ковид-выплаты медикам выделено еще 46,3 млрд рублей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - На специальные социальные доплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными, выделено еще 46,3 млрд рублей из резервного фонда праавительства. Как сообщила пресс-служба правительства, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Этих денег хватит на выплаты до ноября 2021 года, подсчитали чиновники.

Мишустин 6 августа пообещал медикам, которые работают "в красных зонах", а также просто в больницах и поликлиниках с ковид-пациентами, что правительство продолжит их поддерживать.

Ранее было выделено более 8,3 млрд рублей на оплату увеличенных отпускных медицинским и социальным работникам, которые заботятся о заболевших коронавирусом. Их получат все, кому в прошлом году были назначены стимулирующие выплаты.