Масляное пятно длиной около 100 м обнаружили на Енисее в Красноярске

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Красноярская природоохранная прокуратура организовала проверку после обнаружения большого масляного пятна на Енисее в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в четверг.

Масляное пятно на реке обнаружено в районе ул. Гладкова краевого центра. В акватории реки Енисей оно растянулось в длину около 100 м, а в ширину местами достигло 1,5 м.

В проверочных мероприятиях задействованы специалисты Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, правоохранительных органов и органа местного самоуправления.

По требованию природоохранного прокурора сотрудники краевого учреждения "Спасатель" ликвидировали пятно с помощью биоразлагаемого сорбента. Это позволило предотвратить загрязнение реки.

Отмечается, что при наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.