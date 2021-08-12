Полиция Петербурга нашла больше ста нелегалов на Софийской овощебазе

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге полицейские провели рейд на овощебазе на Софийской улице во Фрунзенском районе и обнаружили там 124 нарушителей миграционного законодательства. Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, в рейде участвовали 200 полицейских.

С базы в отдел увезли 131 иностранца.

На 124 из них составили протоколы по ч.3 ст.18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в России).

В полиции пообещали скорые проверки и других мест скопления иностранцев в городе.