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Лавров прокомментировал слова Лукашенко о признании Крыма "после последнего российского олигарха"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Крым является частью Союзного государства России и Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о неготовности признать полуостров в составе России.

"У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией, и в соответствии с этим договором территорией Союзного государства являются территории Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями", - сказал Лавров, комментируя по просьбе журналиста слова белорусского лидера.

Лукашенко ранее на этой неделе заявил, признает Крым российским после того, как это сделает "последний олигарх в России" и начнет поставлять туда продукцию.

РФ Крым Белоруссия Александр Лукашенко

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