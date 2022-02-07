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Лукашенко готов признать Крым, когда в этом будет необходимость

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает российскую принадлежность Крыма, а также Абхазию и Южную Осетию, как только поймет, что в этом есть необходимость.

"Как только я пойму, и президент (России - ИФ) мне скажет, что в этом есть необходимость", - заявил Лукашенко российскому журналисту Владимиру Соловьеву.

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Ранее президент Белоруссии обусловил признание Крыма тем, что сначала это должны сделать представители крупного российского бизнеса. "Это я обратил внимание кое-кого, чтобы они занялись своими гражданами, заработавшими неправедные деньги, и хотя бы в русле российской государственности (они - ИФ) поступили, признав этот Крым. Они боятся даже прикасаться к Крыму", - пояснил президент Белоруссии свое предыдущее высказывание.

Он предположил, что быстро навел бы порядок в вопросе обогащения олигархов. "Поэтому вы и боялись Лукашенко, чтобы он даже близко не топтался на российском поле. Потому что с приватизацией было бы решено в течение полугода. Вы бы у меня понесли кто в сумках, кто в чем назад народу российскому", - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко Крым Белоруссия

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