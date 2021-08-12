Минздрав Башкирии сообщил об оттоке врачей из больниц

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Отток врачей из медицинских учреждений Башкирии за январь-июль 2021 года превысил 450 человек, сообщила в четверг пресс-служба главы республики со ссылкой на вице-премьера-министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина по итогам "Здравчаса".

"За семь месяцев 2021 года в государственных медорганизациях республики фиксируют отрицательный баланс притока кадров: уволилось на 458 врачей больше, чем пришло на работу", - говорится в сообщении.

В числе основных причин увольнения - собственное желание, выход на пенсию, смена места жительства, продолжение учебы в ординатуре и состояние здоровья.

По данным Забелина, показатель обеспечения кадрами медорганизаций в первом полугодии составил 36,5 на 10 тыс. человек, по скорой медицинской помощи - 93,6 на 10 тыс. человек. Наименьший уровень наблюдается в Хайбуллинском, Иглинском, Белокатайском, Давлекановском, Баймакском районах, наивысшие показатели - в Дуванском, Краснокамском, Салаватском, Архангельском и Буздякском районах.

Также, по его данным, ожидается, что в августе-октябре в первичном звене здравоохранения начнут работать около 500 выпускников медицинского вуза, еще порядка 400 выпускников ординатуры - узкими специалистами.

Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией глава Башкирии Радий Хабиров поручил Минздраву и Минфину республики проработать возможность увеличения размера выплат по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" с 2022 года до 1,5 млн рублей.