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В Башкирии отметили дефицит учителей

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Серьезный дефицит педагогов наблюдается в образовательных учреждениях Башкирии, сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хужин.

"Ситуация по кадрам, педагогическим кадрам в школах, детских садах нас, к сожалению, совершенно не удовлетворяет. Слабо идет обновление кадров. К сожалению, по ряду предметов наблюдается очень серьезный дефицит: английский язык, математика, русский язык и литература, начальное образование, физика", - сказал он на совещании в пятницу.

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Хужин отметил, что в регионе достаточно механизмов, которые позволяют "коррелировать ситуацию", в том числе, целевое обучение студентов по педагогическим специальностям. Однако, констатировал он, не все муниципалитеты республики, несмотря на имеющийся дефицит учителей, подают заявки на целевое обучение выпускников.

Министр поручил руководителям подведомственных учреждений уже с 1 сентября начать выстраивать профориентационную работу с 11-классиками для поступления в педагогический вуз по целевым квотам.

Хужин сообщил, что сейчас в республике средняя нагрузка на педагога составляет более 1,5 ставок. При этом, по его словам, доказано, что наибольшей эффективности можно достигнуть только при нагрузке педагога не выше 1,3 ставки.

Башкирия

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