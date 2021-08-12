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Ливни продлятся в Крыму до выходных, возможны подтопления в Керчи

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Большое количество осадков может выпасть ночью в Керчи на востоке Крыма, власти готовятся к ликвидации ЧС, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Как минимум на выходные, завтра-послезавтра (продолжится дождь - ИФ). Ожидается в Керчи 50 мм осадков. Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк выехал, там будет находиться на всякий случай, чтобы организовать работу, если ночью произойдут там какие-то ЧС стихийного характера", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" в четверг.

На странице администрации Керчи в фейсбуке сообщается, что "в связи с обильным выпадением осадков и угрозой подтопления территории Керчи туристическим автобусам и экскурсионным группам рекомендуется воздержаться от посещения достопримечательностей" с 12 по 14 августа.

В четверг в Керчи выпало 45 мм осадков. По данным МЧС Крыма, подтопленных домов нет. Однако в социальных сетях появились фото и видео затопленных дорог и рынка - овощи и фрукты плавали по улицам.

Сильные ливни шли в Крыму с начала лета до середины июля. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район, два человека погибли, один пропал без вести, десятки получили травмы, были подтоплены несколько сотен домов, разрушены дороги и мосты.

Очередные дожди начались в начале августа после июльской аномальной жары, действует штормовое предупреждение. Накануне подтопило несколько домов и дорог в Симферопольском районе, в четверг - сотню домовладений в Ленинском районе, а также участок федеральной трассы "Таврида".

Крым Керчи

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