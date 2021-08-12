В Керчи началось подтопление нескольких объектов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Дождь стал причиной подтопления в четверг вечером нескольких объектов в Керчи на востоке Крыма, сообщили журналистам в администрации города.

"Сложная обстановка вдоль русла реки Восточный Булганак, по которому в город прибыло порядка 60 тыс. куб. м воды. В зоне подтопления оказались оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод "Пролив". Здесь ведется расчистка ливневок. На территории завода открыты все ворота, чтобы вода могла беспрепятственно уходить в море", - говорится в сообщении.

Кроме того, в центре города из-за разлива реки Катерлез подтопило стадион. Судя по фото и видео из соцсетей, в некоторых местах воды примерно по колено.

Председатель совета министров Крым Юрий Гоцанюк провел заседание межведомственного штаба по ликвидации ЧС. Коммунальщики сформировали дежурные бригады, расчистили ливневки, для эвакуации людей подготовлен транспорт, определены места сбора для последующей перевозки в пункты временного размещения.

"В связи с ухудшением погоды населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов, низменных участках местности, в случае усложнения обстановки - быть в готовности перейти в пункты временного размещения", - отмечается в сообщении.

По прогнозу, дождь на востоке Крыма продлится до конца пятницы.

Сильные ливни шли в Крыму с начала лета до середины июля. Тогда больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район, два человека погибли, один пропал без вести, десятки получили травмы, были подтоплены несколько сотен домов, разрушены дороги и мосты.

Очередные дожди начались в начале августа после июльской аномальной жары, действует штормовое предупреждение. Накануне подтопило несколько домов и дорог в Симферопольском районе, в четверг - сотню домовладений в Ленинском районе, а также участок федеральной трассы "Таврида".