В Госдуму внесли законопроект об изъятии загранпаспортов у должников

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ в четверг внесло в Госдуму законопроект, изменяющий правила выезда из страны должников.

Инициатива (1231732-7), размещенная в базе законодательной деятельности палаты парламента, предусматривает возможность изъятия загранпаспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж.

Согласно проекту закона, в том числе загранпаспорта подлежат изъятию у людей, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений.

Документ предусматривает, что должник после исполнения своих обязательств сможет вернуть свой паспорт в миграционной службе.

Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения.

Также проектом вводится обязанность для всех органов, принявших решение о запрете выезда конкретного гражданина за границу, довести до него эту информацию. Так, "не позднее дня, следующего за днем принятия решения об ограничении", гражданину направляется уведомление, либо его знакомят под роспись о принятом решении.

Такие же ограничения возможны, если гражданин является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого, - до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда. То же касается осужденных за совершение преступления, - до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания.

Признание паспорта недействительным

Кроме того, законопроект устанавливает законодательные основания для признания заграничных паспортов недействительными.

Так, загранпаспорта будут признаваться недействительными и изыматься в случае изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения или пола. Загранпаспорт будет признаваться недействительным по истечении шести месяцев после наступления соответствующих обстоятельств.

Компетентные органы получат полномочия проводить проверки с целью установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства основного документа, удостоверяющего личность.