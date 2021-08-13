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Власти Кузбасса признали влияние взрывных работ на последнее землетрясение

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение, которое произошло в Новокузнеком районе Кузбасса в ночь на 13 августа, носило природный характер, но в земле копилась энергия от взрывных работ на угледобывающих предприятиях, сообщило кемеровского Агентство по защите населения и территории региона.

"Землетрясение природного характера, но произошло сейсмособытие между несколькими угольными предприятиями, ведущими взрывные работы. То есть при производимых взрывных работах в земной коре накопилась энергия, которая высвободилась в результате природного землетрясения", - объяснило ведомство.

По предварительным данным, эпицентр находился за пределами населенных пунктов, в Новокузнецке землетрясение ощущалось на уровне четырех баллов.

Толчок магнитудой 5,1 произошел в пятницу в 3:41 (23:41 четверга по Москвеа) в районе Талдинского угольного разреза. Диспетчерские центры шести ближайших населенных пунктов получили больше ста звонков от встревоженных людей. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, системы жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме.

Пользователи соцсетей делились, что толчки достаточно сильно ощущались в различных районах Новокузнецка и Новокузнецкого округа. Здания теперь проверят на предмет возможных повреждений.

Кемеровская область Кузбасс Новокузнецк Талдинский угольный разрез

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