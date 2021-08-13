Несколько ДТП привели к 10-километровой пробке в Сочи

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - На автомобильной дороге Сочи - Дагомыс длительное время сохраняется десятикилометровый транспортный затор из-за нескольких дорожно-транспортных происшествий.

"Несколько ДТП произошло на трассе Джубга Сочи в Лазаревском районе курорта, которые стали причиной автомобильных пробок", - сообщили "Интерфаксу" в Госавтоинспекции региона в пятницу.

Собеседник агентства отметил, что днем в районе поселка Лоо произошло ДТП с участием большегруза и автомобиля.

"Еще три ДТП, произошедшие по очереди на трассе между Сочи и Дагомысом, также стали причиной автомобильных заторов. Водители нарушили правила ПДД", - подчеркнул представитель Госавтоинспекции.

По его словам, движение возобновится в ближайшее время.