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В Павловске установят памятник директору музея Зеленовой

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Ряд деталей будущего памятника директору музея-заповедника "Павловск" Анне Зеленовой, возглавлявшей музей в годы войны, отлили в бронзе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея-заповедника.

В пятницу модель памятника в мягком материале показали в скульптурной мастерской. Анна Зеленова изображена сидящей на банкетке-лестнице, повторяющей предмет мебели, изготовленный по проекту Карла Росси для Дворцовой библиотеки Павловска.

Высота скульптуры составит 2 м, высота постамента - 1,5 м. Это будет первый в РФ монументальный памятник директору музея. Его планируется установить в конце 2021 - начале 2022 года в сквере на Садовой улице. На участке начались геодезические работы.

Проект памятника создал академик Российской академии художеств, скульптор Владимир Горев. Он не успел завершить полноразмерную модель до своей кончины в 2019 году, работу продолжили ученики его мастерской.

Анна Ивановна Зеленова была назначена директором Павловска 21 августа 1941 года. Она организовала эвакуацию самых ценных музейных экспонатов и захоронение в подвалах дворца и парке предметов, которые не успели вывезти в тыл. После освобождения Павловска от оккупации Зеленова руководила его восстановлением, убедив власти в необходимости комплексной реставрации дворцово-паркового ансамбля. В 1957 году первые парадные залы приняли посетителей. В послевоенной Европе Павловск стал первым комплексным историко-культурным объектом, возрожденным в ходе масштабной научной реставрации.

Санкт-Петербург Павловск

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